GIRAVA ALLA STAZIONE DI GIULIANOVA CON UN BORSONE PIENO DI RAME: DENUNCIATO UN 52ENNE

Il Personale del Posto Polfer di Giulianova, nel corso di specifici servizi di vigilanza in ambito ferroviario, ha denunciato in stato di libertà un 52enne cittadino italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di ricettazione.

In particolare, nel corso dell’operazione denominata “Oro Rosso”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria e finalizzata al contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario nonché all’illecito commercio del metallo, reati che spesso causano considerevoli danni economici alle imprese vittime dei predatori di rame nonché disagi alla cittadinanza nella fruizione dei servizi pubblici e di pubblica utilità, gli operatori della Polfer hanno notato una persona aggirarsi, con fare sospetto, all’interno della stazione di Giulianova e che alla vista degli operatori ha cercato di guadagnare velocemente l’uscita. Insospettiti da tale atteggiamento il personale ha proceduto al controllo rinvenendo all’interno del borsone in suo possesso una ingente quantità di rame del peso complessivo di kg. 26 suddivisa in 12 pezzi, di cui lo stesso non è stato in grado di giustificarne la provenienza.

Tale materiale, di proprietà di R.F.I., è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’A.G. competente e nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia per ricettazione.