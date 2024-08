RUBA ENERGIA ELETTRICA, DENUNCIATO UN 55ENNE

Il Personale della Polizia Ferroviaria di Giulianova ha proceduto alla denuncia in stato di libertà di un 55enne cittadino Italiano per i reati di furto di energia elettrica e delitto colposo di disastro ferroviario.

In particolare, al termine di approfondimenti investigativi sviluppati a seguito di segnalazioni, la Polfer è intervenuta sulla linea ferroviaria Adriatica nella tratta Roseto-Giulianova dove, nei pressi di un casello ferroviario, ha individuato un cavo elettrico completo di scatola elettrica per esterno che sottraeva in maniera fraudolenta energia elettrica dallo stesso casello per condurla in un’abitazione poco distante.

La persona che occupava l’immobile, oltre a non saper fornire alcuna giustificazione in merito al collegamento elettrico abusivo, si è dimostrata del tutto ignara delle gravi conseguenze che tale azione avrebbe potuto arrecare non solo alla sua incolumità ma anche alle infrastrutture ferroviarie nonché sulla circolazione stradale dei treni e sicurezza dei viaggiatori.