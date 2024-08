POVERA SILVI MARINA, ANCORA SENZA ACQUA, L'ACA COMUNICA ALTRE INTERRUZIONI

Nuovi stop all'acqua di notte per Silvi Marina. Non si placa l'emergenza idrica. L' Aca ha pubblicato la nuova tabella delle chiusure delle forniture, iniziate già dal 27 agosto in diverse aree del paese e che termineranno il 3 settembre. A essere interessati sono i serbatoi Pianacce (che serve Pianacce, Colle Stella e Piane Maglierici e resterà chiuso dalle 21 alle 6 del giorno successivo), Guidetti, Concio e Santo Stefano, che invece vengono chiusi dalle 22 alle 6 e interessano la zona sud, quella nord (comprese via Taranto, via Garibaldi e via Pellico, zona Universo e via Forcella), e il borgo di Silvi Paese. Infine è ridotto il flusso idrico anche al serbatorio di Colle Terremoto, che interessa contrada Vallescura e una parte del borgo collinare.

Per informazioni, segnalazioni di guasti e disservizi, ma anche per la richiesta di autobotti, è stato messo a disposizione degli utenti il numero verde 800800838.