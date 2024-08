RUBATE, STANOTTE, LE GRONDAIE DI UN PALAZZO IN CENTRO A SILVI

"Hanno rubato la parte finale delle grondaie in via del Risorgimento". L'allarme stanotte a nome di alcuni residenti a Silvi Marina. E' iniziata, di nuovo, la serie di furti che ha portato alla denuncia proprio qualche ora, per conto della Polizia, di un 50enne trovato con un borsone dentro al quale c'era 26 kg di rame diviso in varie parti. Chissà se conteneva anche parte del furto avvenuto a Silvi....