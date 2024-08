VIDEO-FOTO/ PRONTA LA NUOVA IMPRESA DELL'ALPINISTA GAETANO DI BLASIO SUL PICCO DELL'HIMALAYA, IN SQUADRA ANCHE UN RAGAZZO NEUROLESO

E' stata presentata nella sala polifunzionale del comune di Arsita, la 16a spedizione alpinistica e umanitaria, questa volta sull'Himalaya, promossa e organizzata da Gaetano Di Blasio, socio benemerito della sezione Cai "M. Ciotti" di Arsita. La spedizione assume anche carattere umanitario in quanto sarà possibile fare delle donazioni a favore di un istituto che aiuta bambini orfani a Kathmandu. La presentazione ha visto la partecipazione di Manolo Pierannunzio, presidente del Cai "M. Ciotti", sezione che patrocina e organizza l'evento, e dello stesso alpinista Di Blasio, che ha illustrato le caratteristiche e le finalità della spedizione.

Di Blasio ha dichiarato durante la presentazione moderata dal giornalista Luca Salini: «Questa mia sedicesima spedizione, questa volta sull'Himalaya, si pone due obiettivi: il primo è salire Island Peak a 6.200 metri, montagna interessante sia per il suo ghiacciaio molto crepacciato che per la cresta fina-e molto aerea, per poi arrivare al campo base dell'Everest e di lì a Gokyo, una valle meravigliosa con i suoi laghi turchesi. Il secondo obiettivo è raccogliere piccole donazioni per un istituto che aiuta bambini orfani a Kathmandu, capitale del Nepal. Nella nostra squadra c'è anche una mascotte un ragazzo neuroleso, Giovanni, che con l'aiuto dei suoi genitori visiteranno non solo la città ma anche questo istituto. Una testimonianza di come un grave e handicap può essere gestito e vivere comunque la vita». La partenza è prevista per fine mese di settembre.