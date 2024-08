I LETTORI CI SCRIVONO / TERAMO CITTA' DELLE TRANSENNE... DIMETTETEVI!



Buongiorno

Ieri sera 30 Agosto alle ore 20:30 circa , sarei dovuto transitare con l'auto in Via Vittorio Veneto, per motivi personali, ma tutto questo non è stato possibile, Via Vincenzo Comi strada chiusa con una transenna, per permettere al ristorante di posizionare dei tavoli lungo la via, costretto a svoltare in Via Carlo Forti contromano, Via Gabriele D'Annunzio idem transenna perché in Via Vittorio Veneto tavoli in strada , come potete vedere dal video auto contromano per uscire da quel casino.

Da segnalare: transenne senza alcuna indicazione o cartello, senza riferimenti di autorizzazioni o ordinanze, solo piazzate lì in mezzo alla strada.



Le strade devono essere libere per transitare liberamente anche è soprattutto per eventuali mezzi di soccorso, tutte le attività devono lavorare con lo spazio interno al locale basta chiudere le vie per creare disagi ai cittadini è non

Un appello all'assessore Filipponi è al Sindaco DIMETTETEVI