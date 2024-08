I CARABINIERI SOSPENDONO L'ATTIVITA' DEL "CIRCO" DI ROSETO: LAVORATORE IN NERO, MOLTE VIOLAZIONI DI SICUREZZA, OLTRE 30 MILA EURO DI MULTE



Controlli a tappeto sul litorale per verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro da parte dei titolari di strutture balneari e di pubblico spettacolo. Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Giulianova, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, hanno sottoposto a verifiche diverse attività ricettive del territorio che nel periodo estivo registrano un maggior flusso di clientela e di conseguenza necessitano di maggiore manodopera lavorativa. All’esito del controllo di un’attività di Roseto degli Abruzzi, il "Circo" è stata riscontrata la presenza di un lavoratore “in nero” e contestate al proprietario, un 43enne del luogo, violazioni per la mancata elaborazione del documento di valutazione rischi, mancata elaborazione del piano emergenza ed evacuazione, mancata visita medica dei lavoratori, mancata formazione dei lavoratori, mancanza della cassetta di primo soccorso, mancanza della prescritta segnaletica, nonchè la presenza di conduttori elettrici "nudi" . A carico delladitta, pertanto, è stato adottato un provvedimento di sospensione amministrativa dell'attività imprenditoriale. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 15mila Euro e ammende per oltre 19mila Euro.