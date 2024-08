PICCHIA LA MADRE, L'ALLONTANANO, LEI LO PERDONA E LUI L'AGGREDISCE

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vomano hanno arrestato un 30enne, pregiudicato senza fissa dimora, per “maltrattamenti in famiglia” e “lesioni personali”. L’uomo era già sottoposto al “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, ma da alcuni giorni, dimorava con il consenso della stessa madre presso l'abitazione di quest'ultima. Il 28 agosto però. per futili motivi l'ha aggredita con calci e pugni, procurandole lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Nel pomeriggio di ieri, 30 agosto, il Giudice Monocratico del Tribunale di Teramo, concordando con le risultanze investigative dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, ha disposto l’arresto