SLITTA FINO AD OTTOBRE E COSTA UN MILIONE IN PIU' IL TRASFERIMENTO DELLA PREFETTURA DI TERAMO AI TIGLI

Slitta almeno fino ad ottobre, il trasloco della Prefettura dalla sede storica di Corso San Giorgio a quella provvisoria, ai Tigli, nel palazzo (foto) che fu sede del Consorzio Agrario. Uno slittamento resosi necessario a seguito delle richieste della Soprintendenza, che ha preteso ulteriori opere di sicurezza, che prevedono un aumento dei costi pari ad un milione di euro. I lavori sono in corso, ma sarà necessaria questa integrazione, per poi poter procedere al trasferimento vero e proprio, che consentirà di avviare poi anche i lavori sulla sede storica. L’Usr ha già approvato tutte le relative pratiche e, come detto, salvo complicazioni, gli uffici si sposteranno ad ottobre. La Prefettura resterà nella sede provvisoria, dove pagherà un canone di circa 10mila euro mensili, per tre anni almeno.