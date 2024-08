GEMMA MARCONI E REGINA MARGHERITA, A SETTEMBRE VIA ALLE GARE D'APPALTO, POI I LAVORI





Sarà settembre il mese della svolta per Gemma Marconi e Regina Margherita. Dopo l’approvazione da parte dell’Usr e lo stanziamento dei relativi fondi, infatti, l’Asp1 potrà dare il via al più presto ai bandi, per l’individuazione delle imprese che potranno poi procedere ai lavori. Il progetto del Gemma Marconi prevede abbattimento e ricostruzione grazie ai fondi sisma. Una volta ristrutturato, l’istituto ospiterà 40 posti per anziani nel corpo e offrirà servizi anche per i più piccoli con un asilo 0-6 anni. Una vera e propria cittadella a servizio delle fasce deboli, che darà una risposta importante in termini sociali alla comunità. Anche il progetto del Regina Margherita procede a passi velocissimi e diventerà una Residenza Sanitaria per Anziani con 40 posti a disposizione per anziani affetti da patologie tali da non consentire l’accoglienza in altre strutture. Il progetto da 10milioni di euro, nasce grazie al commissario straordinario dell'Asp1 di Teramo, Roberto Canzio, e all'assessorato al sociale della Regione Abruzzo, oggi Roberto Santangelo, prima Pietro Quaresimale,