BRAGA / MANCA ANCORA UN PASSAGGIO ENERGETICO, POI (FINALMENTE) VIA ALLA GARA





Si avvicina il momento del bando della gara d’appalto per i lavori del Braga, il conservatorio di piazza Verdi chiuso per i danni del terremoto del 2016/2017. Dopo la validazione del progetto definitivo/esecutivo da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione si attende ancora l’approvazione del “progetto energetico” con l’adeguamento impiantistico e funzionale dell’ex monastero di San Giovanni. Intanto, però, col passare degli anni i costi sono aumentati e dai 5 milioni iniziali, adesso si sfiorano i 10, ma l’Usr ha già ottenuto l’approvazione dei “maggiori oneri”. L’intervento vede la partecipazione del Ministero dell’Interno, della Struttura Commissariale, dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, del Fondo per gli Edifici di Culto, della Prefettura di Teramo, del SIESP della Asl di Teramo e del Comando dei Vigili del Fuoco