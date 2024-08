ARRIVANO A MARTINSICURO I 40 STUDENTI CAMMINATORI DI WALKING ON THE WIRE

Walking on the Wire, il Laboratorio del Cammino fa tappa a Martinsicuro. 40 universitari, provenienti da tutta Italia, domenica 1 settembre faranno tappa anche a Martinsicuro durante un lungo percorso a piedi sulla costa adriatica alla scoperta delle fragilità territoriali e dell'impatto del cambiamento climatico sugli insediamenti. Nella città truentina, i giovani, coordinati dalla dott.ssa Serena Marchionni e dal prof. Luca Lazzarini, docente del Politecnico di Milano con il quale il Comune di Martinsicuro ha dato vita a una convenzione legata a un interessante progetto di rigenerazione urbana i cui esiti sono stati presentati lo scorso 8 agosto, visiteranno la foce del fiume Tronto, il villaggio dei pescatori, il lungomare, per poi spostarsi al Biotopo costiero. Il cammino del gruppo riprenderà lunedì 2 settembre mattina con destinazione Roseto. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Martinsicuro.