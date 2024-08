PUNTI DAI CALABRONI CHIAMANO I SOCCORSI E ARRIVA UN ELICOTTERO...

Passeggiavano in un bosco in località Pagliaroli di Cortino quando sono stati punti dai calabroni. Subito hanno chiamato i soccorsi, spaventati e addolorati dalle punture. Sul posto è arrivato l'elisoccorso che li ha prelevati portandoli al Mazzini di Teramo. Non si sarebbero registrate gravi conseguenze per i tre escursionisti, solo uno ha riportato un principio di shock anafilattico subito sotto controllo. Tutto ha funzionato per il meglio ma era necessario far alzare un elicottero?