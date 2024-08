ENNESIMA RISSA IN PIAZZA MARTIRi, SCENE TRISTISSIME DI UNA TERAMO IRRICONOSCIBILE



Ennesima rissa in Piazza Martiri. Di nuovo, un sabato sera "impreziosito" da liti, scazzottate e voli di sedie. Di nuovo Polizia e Carabinieri a colorare con le loro sirene la più importante piazza cittadina, in un ripetersi di scene da far west urbano., Anche questa sera, pochi minuti fa, stesse scene. Polizia e Carabinieri stanno identificando i giovani protagonisti di questa nuova puntata della sceneggiata triste, cercando anche di chiarire le motivazioni. Si parla di stranieri, di spacciatori, di cazzotti, di magrebini in fuga per il Corso, di negozianti chiusi dentro, ma in fondo poco conta. Arriveranno altri sabato sera. E succederà di nuovo. Nella città sempre più irriconoscibile.