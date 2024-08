E' SCOPPIATA PER LA RAGAZZA DI UN TUNISINO "INSIDIATA" DA UN EGIZIANO, LA SCAZZOTTATA IN PIAZZA MARTIRI





Sono stati un egiziano di 34 anni e un tunisino di 22, i protagonisti della rissa in piazza Martiri, che sarebbe la seconda aggressione in pochi giorni, scatenata sempre dallo stesso motivo: il fatto che l’egiziano avrebbe rivolto attenzioni sgradite alla fidanzata del tunisino e questi, per “vendicare” quelle attenzioni, l’avrebbe aggredito. Una prima volta, qualche giorno fa, con una bottigliata in testa, per la quale l’egiziano avrebbe anche presentato denuncia in Questura, e stasera con una nuova aggressione, finita con un inseguimento per le vie del Centro Storico, con tanto di sedie lanciate e commercianti spaventati. L’egiziano ha anche contattato il 118, ma poi non ha fatto ricorso alle cure.