VIDEO / TANTA TERAMO IN DUOMO PER L’ULTIMO SALUTO A DARIO SFOGLIA

Tanta Teramo, questa mattina, ha voluto portare il proprio ultimo saluto a Dario Sfoglia, morto a 71 anni. C’era la Teramo delle istituzioni, guidata dal Sindaco, c’era la Teramo dei commercianti del Centro, dei quali Dario era stato a lungo rappresentante. C’era la Teramo della gente, quella che aveva fatto di Poker un punto di riferimento tradizionale, per anni. Una domenica di fine estate, che all’improvviso si è fatta silenziosa testimonianza di un collettivo dolore, per un amico che se ne va, ma anche per un capitolo di storia che si chiude. La morte di Dario Sfoglia e la chiusura di Poker, condannano al culto della memoria e al ricordo la Teramo di un commercio che non c’è più. Forse, di un Centro storico che non ci sarà mai più. Dopo il rito, in Duomo, e l’affettuoso abbraccio della città alla moglie Catia, alle figlie Roberta e Alessandra, alla sorella Olimpia, Dario è andato a riposare nel cimitero di Campli.

IL VIDEO DELL'USCITA DEL FERETRO