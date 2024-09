TERAMO FESTEGGIA I 100 ANNI DEL SARTO BERARDO SECONI

Ieri il Sindaco Gianguido D’Alberto ha portato i saluti e gli auguri della città al centenario Berardo Seconi.Per l’occasione il primo cittadino gli ha consegnato una targa a nome dell’amministrazione comunale. Berardo Seconi fin da giovane si è distinto per essere un bravissimo sarto, professione che ha svolto prima in Svizzera, dove era emigrato, e successivamente in Italia. Durante la seconda mondiale fu impiegato a Verona come sarto per gli ufficiali tedeschi. Proprio in quel periodo,per aiutare un amico, rischiò di essere fucilato. Ebbe salva la vita ma fu inviato in un campo di lavoro in Estonia. Successivamente, dopo l'arrivo dei soldati russi, fu trasferito in un altro campo di lavoro, dal quale a fine guerra riuscì a tornare in Italia. Ieri ha festeggiato il raggiungimento dell'importante traguardo, circondato dall'amore dei figli, di tutta la famiglia e dagli amici più cari.