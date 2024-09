VIDEO / STRUGGENTE BALLO COUNTRY AI FUNERALI DELL'IMPRENDITORE 29ENNE MORTO PER L'INCIDENTE COL MONOPATTINO



E' con un ballo country, struggente saluto, al tempo stesso amorevole e tristissimo, che gli allievi di Bruno Camillotti, hanno voluto salutare il loro maestro. Il 29enne gestore dei Bagni Bruno di Cologna, morto in seguito ad una caduta col monopattino, infatti, era anche istruttore di balli western e nessuna parola sarebbe stata più significativa di questo meraviglioso saluto.

Sulle note di Ghost town di Sam Outlaw:

"Vorrei che tu potessi sentire la vita,

ci sentivamo una volta in queste strade,

ma non puoi, no, non puoi

Perché sto arrivando,

attraverso una specie di città fantasma,

Sto tornando a casa

Sto arrivando"

Un ballo country, per l'ultima voltra, davanti al loro maestro, dopo i funerali celebrati nella chiesa parrocchiale di Cologna Spiaggia, e poi un volo di palloncini bianchi. (video del profilo facebook di Olanda De Baptistis.