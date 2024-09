DUE FRECCIAROSSA IN MENO PER I LAVORI LUNGO LA TRATTA PORTO D'ASCOLI-ROSETO...DALL'8 SETTEMBRE AL 13 DICEMBRE

«Invio l'avviso di Trenitalia, affinché possa essere divulgato relativo ai treni Frecciarossa 8806 e 8823 che collegano la nostra città con Milano nell'arco dell'intero anno. Purtroppo, come si evince dall'avviso, fino al termine dell'orario 2024 (14 dicembre), i due treni inizieranno e termineranno la propria corsa ad Ancona, fatta eccezione per i giorni di venerdì e sabato di tutte le settimane. La ragione, come divulgato è riconducibile a lavori di potenziamento della linea da Porto d'Ascoli a Roseto. La speranza, ma su questo saremo vigili come sempre, è che la modifica da temporanea non diventi definitiva». La nota è di Archimede Forcellese, esponente di "Evoluzione sostenibile". Si tratta di una sospensione provvisoria che ha a che fare con lavori sulla tratta, ad essere penalizzata non è la sola stazione di Giulianova, ma anche Pescara, che scende da 9 a 8 Frecciarossa e San Benedetto del Tronto.