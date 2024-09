UNICA BEACH, CHIESTA LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA E L'ANALISI DELLA PETIZIONE IN ASSISE

In data odierna l'Associazione UNICA BEACH ETS , promotrice della Proposta di Iniziativa Popolare , sottoscritta da 735 firmatari , protocollata il 15 aprile 2024, per l'identificazione definitiva del sito per la realizzazione della "spiaggia per animali d'affezione", contrariamente a quanto previsto dall'Amministrazione Comunale che la vorrebbe rendere itinerante anno per anno in ubicazioni differenti , ha protocollato via PEC l'istanza diretta al Sindaco e al Segretario Generale del Comune di Giulianova , alla Giunta, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri Comunali , perché venga nominata la Commissione di Garanzia e avviato l'iter per la discussione della petizione in Assise Civica. La suddetta Istanza e' stata inviata per conoscenza anche al Prefetto della Provincia di Teramo, viste le gravi dichiarazioni e le esternazioni personalistiche nei riguardi della sottoscritta, espresse dal Sindaco Costantini in sede di Consiglio Comunale . Con l'auspicio che il controllo di un organo superiore e rappresentante lo Stato Italiano , possa comportare non solo l'avvio dell'iter richiesto , la cui negazione viola lo Statuto e il Regolamento del Comune di Giulianova , ma anche la risposta scritta , ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 241/1980, da parte della Pubblica Amministrazione alla Associazione proponente la raccolta firme .

In caso quanto sopra non verrà portato a termine il Sindaco e la sua Amministrazione violeranno tutte le norme di legge, compresi Statuto e Regolamenti del Comune di Giulianova , e se ne dovranno assumere ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza ne discenderà .

Dott.ssa Giusy Branella