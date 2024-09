LUTTO / SI È SPENTO IL DOTTOR MIMMO MOSCHETTA

Si è spento il dottor Domenico “Mimmo Moschetta, grande uomo, bravo medico e persona di grande umanità. Aveva 90 anni ed era conosciutissimo in città, per la sua gentilezza e le sue qualità umane. Il dottor Moschetta lascia la moglie Anna Maria, i figli Marco, Chiara, Ada e Pasquale, il genero Fabrizio, la nuora Ruslana, i nipoti Francesco, Cristiano, Luca e Matteo e le cognate Maria e Pina. La camera ardente è stata allestita nella Casa Funeraria "Petrucci Carlo" dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nella Zona Artigianale Villa Pavone - via Martiri delle Foibe, 12 I funerali si svolgeranno domani, martedi 3 settembre alle ore 16,00 presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria in Piazza Garibaldi.