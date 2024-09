VIDEO/ IL SINDACO PROMETTE UNA NUOVA STAGIONE PER IL COMMERCIO IN CENTRO STORICO

Parte una nuova stagione per il commercio in centro storico. Lo chiedono i commercianti, lo assicura il Sindaco, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento del 6 settemnre dello "Sbarazzo". Il consorzio Shopping in Teramo Centro (presente oggi Franca Labrecciosa con Osvaldo Di Teodoro e Domenico Bucciarelli) ha annunciato che il giorno 6 settembre, a partire dalle 16,30, darà vita per la prima volta a Teramo all'iniziativa denominata “lo Sbarazzo”: le attività aderenti metteranno a disposizione i loro prodotti a prezzo di realizzo. Lo shopping sarà accompagnato da una serie di iniziative:

la Mo' Better Band con la sua musica creerà una gioiosa atmosfera mentre percorrerà le vie del Centro; il circo Zair con momenti spettacolari e divertentissimi, un appuntamento imperdibile per visionari e sognatori, si legge in una nota; un gruppo del conservatorio Braga eseguirà il repertorio dell'indimenticabile Ivan Graziani; band locali con il loro sound daranno brio ad alcuni punti della città. Per concludere, alle ore 21 in piazza Martiri si esibira' il cantante Gianmarco Carroccia ,coverman di Lucio Battisti e stretto collaboratore di Mogol.

“Un ringraziamento speciale va a Memè Domenico Bucciarelli senza il quale non avremmo potuto raggiungere l'obiettivo - dicono gli organizzatori - l'auspicio è che questa giornata possa rappresentare l'avvio di un dialogo tra imprenditori ed istituzioni, che ponga al centro la rivitalizzazione della città e il rilancio del commercio”.

Grande apertura del Sindaco che ha preso parte alla conferenza stampa che assicura un rilancio del commercio per il centro storico. L'inziativa ha avuto un importante contributo del Comune di 10 mila euro, il Bim con 1500, la Camera di Commercio e la Provincia.