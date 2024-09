CI HA LASCIATO ROSETTA MAIORINO, PEDIATRA E MEDICO DI BASE DI ATRI

E' venuta a mancare oggi, Rosetta Maiorino medico di base e pediatra atriana, moglie di Guido Malvezzi ginecologo ospedale Atri in pensione. La Maiorino era molto conosciuta in città e nel circondario per la sua grande professionalità. I funerali avranno luogo, domani 3 settembre, alle ore 15,30 nella catterale di Atri.