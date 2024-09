BRUCIA GARAGE, DISTRUTTO UN CONGELATORE E ALCUNE BICICLETTE

Nella tarda mattina di oggi i vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto sono intervenuti in via Benedetto Croce ad Alba Adriatica, a seguito di un incendio avvenuto all'interno di un locale adibito a rimessa. Il locale è stato interessato da un incendio che ha coinvolto materiale combustibile vario, un frigorifero, un congelatore e alcune biciclette. Sul posto sono stati inviati un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, oltre un'autobotte del Comando di Teramo utilizzata per il rifornimento dei mezzi impegnati nell'azione di spegnimento. Le fiamme hanno danneggiato i pannelli di tamponamento e copertura della rimessa e una linea elettrica aerea, per cui si è reso necessario l'intervento del personale ENEL. A causa dei danni riportati la rimessa è stato resa temporaneamente non praticabile. Al momento dell'incendio nell'abitazione si trovavano due persone che non hanno riportato alcuna conseguenza.