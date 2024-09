PRATI / DI NATALE SCRIVE A FINORI: “DICCI COSA VUOI FARE”



Questo è il testo della lettera inviata dal liquidatore della Gran Sasso Teramano, Gabriele Di Natale, alla società di Marco Finori:

"Con nota in data 12 luglio 2024, informavo codesta società che l'assemblea dei soci della Gran Sasso Teramano ha espresso parere favorevole in merito alla proposta transattiva formulata con ordinanza del 2 luglio 2024 dal giudice istruttore dott.ssa Pedullà. L'assemblea ha conferito mandato allo scrivente di darvi seguito con facolta di convenire ulteriori aspetti non regolati nel provvedimento in questione, (facoltà peraltro connaturale alla funzione di liquidatore).

La nota del 12 luglio non è stata mai riscontrata da codesta societa, per ragioni che (secondo quanto mi è stato informalmente riferito dai legali della società Gran Sasso Teramano, sulla base delle informazioni ricavate dallo scambio epistolare con l'avvocato Galvani) atterrebbero al fatto che l'organo amministrativo non avrebbe ancora assunto decisioni o comunicato le decisioni.

Intendo rappresentare che, quantomeno per ragioni di lealtà processuale ed in base alla regola di sistema posta dall'art. 88 c.p.c., è dovere di ogni parte dichiarare formalmente l'adesione o la non adesione alla proposta.

Ribadisco pertanto l'invito contenuto nella pec del 12 luglio 2024, puntualizzando che potrete indicare - all'interno di un ventaglio di date, distribuite in un arco temporale adeguato - quella di vostro gradimento nella quale tenere l'incontro, preferibilmente presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo.Rimango in attesa di un riscontro entro il 10 settembre p.v."

Il Lquidatore"