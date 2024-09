AGGRESSIONE IN PIAZZA MARTIRI, QUATTRO FERMATI, TUTTI POCO PIU' CHE DICIOTTENNI



Sarebbero quattro, per ora, le persone fermate dalla Polizia per la rissa di questa notte in piazza Martiri (LEGGI QUI LA NOTIZIA). Quattro giovani, poco più che diciottenni, tutti nordafricani, che in questo momento si trovano in Questura, perché la loro posizione deve essere valutata, anche alla luce delle testimonianze dei presenti e delle immagini delle telecamere. Quelli che si vanno delineando, sono comunque i contorni non di una rissa, ma di una vera e propria aggressione, una "spedizione punitiva" che un gruppo di nordafricani avrebbe organizzato nei confronti di coetanei teramani, finita con alcuni ragazzi costretti a far ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Sui motivi, per ora, nessun dettaglio.