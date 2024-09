VIENE IN VACANZA E MUORE IN UN CAMPING SULLA COSTA TERAMANA

Ucciso da un attacco di cuore in un camping di Roseto. Aveva 70 anni il turista che, questa mattina, all’improvviso ha accusato un malore e ha chiesto aiuto al personale dell’EurCamping, dove stava passando un periodo di vacanza. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, con i sanitari del 118, per l’uomo non c’era più niente da fare.