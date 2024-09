LADRO 75ENNE IN VACANZA RUBA TELEFONINI SOTTO GLI OMBRELLONI

I Carabinieri della Compagnia di Alba, unitamente ai militari del Nucleo Investigativo di Teramo hanno ritrovato uno zainetto rubato in spiaggia. Il proprietario, un ragazzo, ha raccontato che ignoti, nel pomeriggio dello scorso 30 agosto, in un noto stabilimento balneare di Alba Adriatica, avevano rubato il suo zaino, lasciato incustodito sotto l’ombrellone, contenente documenti, effetti personali, uno smartphone e uno smartwatch del valore complessivo di oltre 1.500 Euro. Le ricerche in spiaggia e la visione degli impianti di videosorveglianza disponibili non aiutavano a scoprire i responsbaili. La svolta nelle indagini è arrivata ieri, 2 settembre, dallo studio dei tabulati del traffico telefonico, che hanno consentito di localizzare lo smartphonerubato. Infatti, l’apparecchio telefonico e tutta la refurtiva denunciata dal giovane è stato trovata nelle mani di un 75enne italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio, attualmente in vacanza, a Tortoreto, nell’abitazione di un parente. L’uomo è stato trovato in possesso anche di altri due telefoni cellulari, rubati sulla spiaggia e restituiti ai legittimi proprietari.