SCENDE DALL'AUTO E VIENE TRAVOLTO E UCCISO, CONOSCIUTISSIMO AGENTE DI COMMERCIO TERAMANO MUORE SULL'AUTOSTRADA

Aveva 58 anni ed era conosciutissimo, Gianni Corradetti, agente di commercio di 58 anni originario di Cologna, morto in seguito ad un tragico incidente stradale sull'A14, nei prssi di Civitanova Marche. Secondo la ricostruzione della Polizia Autostradale, Corradetti era sceso dall'auto in panne, che si era fermata sulla corsia di emergenza, ma è stato travolto e ucciso da un furgone Fiat Doblò. Inutili i tentativi di soccorso, non c'è stato nulla da fare. Corradetti era conosciutissimo a Giulianova, anche per un passato da calciatore dilettante.