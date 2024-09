LITE TRA MARITO E MOGLIE SU UN BUS URBANO, DONNA FERITA CON UN COLTELLO

Continua il far west urbano a Teramo, Mentre si indaga sull'aggressione di questa notte in piazza, di un gruppo di magrebini ai danni di ragazzi teramani, un'altra coppia nordafricana si rende protagonista di un nuovo fatto di cronaca. Una lite tra moglie e marito, magrebini anche loro, scoppiata su un autobus è finita con il ferimento della donna, forse con un coltello. E' successo sull'1 barrato e il conducente, alla vista della lite, ha fermato il mezzo in viale Crispi, ma i due coniugi sono scesi, prima dell'arrivo dei carabinieri. Sul bus, tracce di sangue. Le indagini continuano.