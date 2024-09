BRANDIFERRI: "BASTA VIOLENZA IN CITTA'"

A seguito dei recenti casi di violenza registrati nella città di Teramo, interviene con una nota la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri.

“Negli ultimi giorni – afferma la Consigliera Monica Brandiferri - la nostra comunità è stata sconvolta da ripetuti episodi di violenza che stanno minando la sicurezza e la serenità dei cittadini di Teramo.

Risale alla notte scorsa una rissa in Piazza Martiri tra cittadini teramani e magrebini, tutti giovani. Ma non vanno dimenticati altri gravi episodi risalenti all’ultimo periodo: dall'aggressione a un artigiano in piazza Garibaldi all'accoltellamento di un uomo in via Capuani, passando per la brutale violenza subita da un passante nel centro storico. Sono fatti di cronaca che presentano un quadro allarmante.

Secondo gli ultimi dati emanati dalle competenti Autorità, si registra un significativo incremento dei casi di violenza domestica nel 2024, come testimoniato dal numero di braccialetti elettronici applicati e di provvedimenti di allontanamento disposti nel nostro territorio.

L’ulteriore dimostrazione che non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno in costante crescita che minaccia la nostra coesione sociale.Siamo di fronte a un'escalation di violenza che coinvolge sempre più spesso anche i giovanissimi, e che rende necessario un intervento deciso da parte delle istituzioni e della società civile.

La violenza, in qualsiasi forma si manifesti, è inaccettabile. La sicurezza delle nostre strade, dei nostri luoghi pubblici e delle nostre case deve essere una priorità assoluta.

Ritengo essenziale in tal senso che la comunità resti unita nel dire un chiaro e forte "no" alla violenza, e che si lavori insieme per ripristinare un clima di serenità e rispetto reciproco nella nostra provincia.

Come Consigliera di Parità della Provincia di Teramo rivolgo un invito tutte le Istituzioni e alle Autorità competenti a promuovere iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza in tutte le sue forme, oltre che ad intensificare gli sforzi al fine di garantire la sicurezza dei cittadini”.