SGOMBERATO IMMOBILE A MARTINSICURO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Restituito alla comunità di Martinsicuro l’immobile di Via De Pinedo confiscato alla criminalità organizzata.

L’operazione di sgombero, avvenuta nella mattinata di ieri 2 settembre, si è conclusa all’esito di un complesso iter avviato dalla Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, supportata dal nucleo istituito presso la Prefettura di Teramo.

Il Prefetto Stelo: “Insieme a tutte le forze in campo abbiamo ottenuto un importante risultato giungendo al ripristino della legalità. Come Prefettura, continueremo a garantire la collaborazione con l’Agenzia per restituire i beni alla collettività attivando e coordinando tutte le forze in campo”.