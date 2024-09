VIDEO-FOTO/ AL POLO TECNOLOGICO ECONOMICO DI TERAMO IMPORTANTI INIZIATIVE PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO, OGGI L'ACCOGLIENZA DI STUDENTI E GENITORI , ECCO TUTTE LE NOVITA' DI INSEGNAMENTO

L’inizio dell’anno scolastico rappresenta per gli studenti l’avvio di un percorso importante

per la loro vita personale e professionale per cui il Polo Tecnologico Economico

“Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti” di Teramo ha pensato di dedicare alcune

importanti iniziative di accoglienza, programmate nell’ambito delle risorse previste dalle

attività progettuali del PNRR e dedicate alla riduzione della dispersione scolastica.

L’obiettivo principale è quello di rendere piacevole l’ingresso nel Polo Tecnologico

Economico dei nuovi Studenti e Studentesse, creando occasioni di socializzazione tra

pari, di conoscenza delle strutture e dell’offerta formativa e di far vivere il loro primo

approccio con i docenti in un contesto ludico-ricreativo. L’idea di Scuola che si vuole

trasmettere è quella di luogo dedicato non solo dedicato agli apprendimenti, ma anche alla

crescita emotiva e relazionale dei giovani. Per l’anno scolastico 2024/2025 sono state

autorizzate le seguenti classi prime (stesso numero dell’anno scolastico antecedente ad

eccezione della sede “Forti” che ne ha una in più, ndr): 6 all’I.T.T. “Alessandrini” (1 di

chimica/elettrotecnica, 3 di informatica e telecomunicazioni e 2 di meccanica), 2 all’I.P.

“Marino” (1 di manutenzione e assistenza tecnica e 1 di odontotecnica), 3 all’I.T.E.

“Pascal-Comi” (1 con libri cartacei e 2 con libri digitali) e 2 all’I.T.T. “Forti” (1 con libri

cartacei e 1 con libri digitali).

Questo il programma delle iniziative:

Classi prime I.T.T. “Alessandrini” – via San Marino, 12

• Martedì 3 settembre 2024 – dalle ore 10:00 alle ore 12:00: accoglienza presso

l’Auditorium dell’I.T.T. “Alessandrini” (per studenti e genitori);

• Giovedì 5 settembre 2024 – dalle ore 08:00 alle ore 16:00: escursione alla Torre di

Cerrano di Pineto con partenza alle ore 08:17 presso la stazione ferroviaria di Teramo e

viaggio in treno A-R e ingresso al Museo a carico dell’Istituto con fondi PNRR (per gli

studenti);

• Venerdì 6 settembre 2024 – dalle ore 08:30 alle ore 13:30: corso di autodifesa

personale e di Muay Thay con esercitazione pratica presso la palestra dell’Istituto (per

gli studenti);



• Martedì 10 settembre 2024 – dalle ore 08:30 alle ore 13:30: appuntamento presso la

sede dell’I.T.T. “Alessandrini” in via San Marino, 12 e passeggiata lungo il parco fluviale

di Teramo (per gli studenti).

Classi prime I.I.S. “Pascal-Comi-Forti”

– Auditorium del “Forti” in via Cona, 182

• Lunedì 9 e martedì 10 settembre 2024 – dalle ore 18:00 alle ore 20:00: laboratorio

della durata di 4 ore complessive, intitolato “L’orientamento scolastico e le tecniche

motivazionali per affrontare con successo il percorso di studi” (per i genitori degli

studenti).

I.P. “Marino”

– via San Marino, 12

Nella fase iniziale dell’anno scolastico sono previste due giornate di PCTO, di cui una a

Borgo Panigale Bologna (visita alla Ducati) e l’altra a Brescia (attività di educazione

dentale).

Questa la dichiarazione della Dirigente Scolastica Fatigati: <<Abbiamo pensato a queste

attività inclusive basate sul contrasto alle disuguaglianze, anima ed essenza del PNRR. La

collaborazione tra scuola e famiglie è la chiave per accompagnare i giovani verso una

scelta consapevole e serena del loro futuro. Nel corso delle attività programmate per

ciascuna classe prima saranno presentati a genitori e studenti: il team docenti e il

coordinatore di classe; gli spazi educativi degli edifici scolastici, in particolare il nuovo

laboratorio PNRR STEM dell’I.T.T. “Forti” con aule dedicate alle aree linguistiche,

scientifiche ed informatiche con metodo DADA (Didattiche per Ambienti Di

Apprendimento). I percorsi di studi del nostro Polo offrono opportunità straordinarie in

settori strategici per il futuro. Scegliere di diventare geometra, perito industriale (chimico,

elettrotecnico, informatico e meccanico), programmatore, ragioniere, manutentore e

assistente tecnico, odontotecnico significa abbracciare carriere che combinano creatività,

professionalità, tecnica e innovazione>>



Angelo Di Carlo