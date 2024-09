LA TRAGEDIA / “GIANLUCA ERA UN RAGAZZO ECCEZIONALE” TUTTA ISOLA IN LACRIME PER IL VENTENNE CHE HA PERSO LA VITA A BASCIANO

Era un ragazzo eccezionale, Gianluca Merlini, figlio unico di una famiglia originaria di Basciano, ma che da molti anni si era trasferita a Isola del Gran Sasso. Gianluca portava il nome di uno zio, fratello del padre, che più di vent’anni fa aveva perso la vita in un incidente stradale. Tutte da chiarire le cause del tragico incidente (qui la notizia) ma secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri, la Panda del ventenne si sarebbe scontrata con un pullman della Tua che era fermo, per consentire la discesa dei passeggeri. Purtroppo inutili tutti i tentativi di salvarlo e la corsa verso l’ospedale. La notizia della sua morte ha commosso tutta la comunità di Isola, che si è stretta alla famiglia del giovane.