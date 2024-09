FAMIGLIE NARCOTIZZATE (MA NON E' VERO PER I CARABINIERI) E DERUBATE NEL SONNO, PORTATI VIA SOLDI E GIOIELLI. MA I MILITARI DI ALBA ADRIATICA DOVE SONO?

Furto con lo spray narcotizzante nello scorso fine settimana in una villetta bifamiliare di Corropoli: i ladri in piena notte, mentre gli occupanti dormivano, hanno messo a soqquadro entrambi gli appartamenti portando via oggetti d'oro e denaro contante. I ladri sono entrati da una finestra al piano terra dopo averci provato più volte, visto che le finestre danneggiate sono state tre. Una volta all'interno dell'appartamento, dove vive una famiglia con un bambino in tenera età, hanno saturato gli ambienti con lo spray narcotizzante per poi rovistare e mettere a soqquadro tutti gli ambienti. Si sono concentrati solo su oggetti d'oro e contanti, lasciando anche bancomat e carte di credito. Poi sono andati al piano superiore replicando la scena. Indagano i carabinieri scrive oggi Il Centro, carabinieri che sull'argomento tengono la bocca cucita e non se ne comprendono i motivi sempre molto solerti a divulgare i "mattinali" nel gruppo dei giornalisti. Di questa notizia non vi è traccia. Ma alla caserma di Alba Adriatica accade anche questo.

Il comando provinciale dei carabinieri fa sapere stamattina che nessuno sarebbe stato narcotizzato.