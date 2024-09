A FUOCO UN APPARTAMENTO AD ATRI, EVACUATE SEI PERSONE

Una squadra del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in località Santa Margherita, ad Atri, per un incendio di abitazione. Le fiamme inizialmente si sono sviluppate da un cumulo di bancali posto a ridosso del fabbricato bifamiliare, per poi propagarsi al cappotto di rivestimento della parete dell'edificio, agli infissi e ai locali interni. Le fiamme hanno anche danneggiato gli impianti elettrici e provocato l'annerimento di pareti e solaio di due camere da letto e di un laboratorio. I vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con un'autopompa, un'autobotte e un fuoristrada con modulo antincendio, oltre ad una seconda autobotte inviata sul posto dal Comando di Teramo, hanno spento rapidamente l'incendio. Sul luogo dell'incendio giungeva anche un'autoambulanza del 118 di Atri per prestare soccorso a due donne, madre e figlia, che avevano inalato del fumo prodotto dall'incendio, rendendo necessario il loro trasporto presso l'ospedale di Atri per le cure del caso. A causa delle conseguenza dell'incendio sono stati resi inutilizzabili i locali dell'abitazione raggiunta dalle fiamme ed evacuate le sei persone che occupavano l'intero fabbricato. Sul luogo dell'intervento si sono recati anche i Carabinieri di Atri, per gli adempimenti di competenza.