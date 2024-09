VIDEO-FOTO/ SI ROMPE, DURANTE I LAVORI DI SOSTITUZIONE LA CONDOTTA DEL RUZZO, UN MARE DI ACQUA SU CORSO CERULLI

Il Ruzzo stava lavorando alla sostituzione di una condotta quando, gli operai, hanno rotto quella vecchia. I cittadini hanno visto alzarsi rampilli di acqua in aria per metri. Tanti i curiosi che si sono riversati sul posto dove oltre al Ruzzo c'erano anche gli assessori Cordone e Sbraccia con il vigile ecologico Calvarese. Ci vorrà del tempo per ripristinare il tutto davanti alla chiesa di Sant'Antonio. Ma la pazienza, in questi casi, serve.