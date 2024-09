VIDEO/ L'UDU DENUNCIA: "A TERAMO GLI UNIVERSITARI NON SONO BENVENUTI"

"A Teramo manca tutto e gli universitari non sono benvenuti. Il prezzo dei trasporti è molto alto ed ora ancora di più, non c'è un collegamento con le aree periferiche compreso Colleparco, ancora attesa per una residenza universitaria che finirà forse tra qualche anno, affitti alti e case fatiscenti, mancano aule studio e una biblioteca, la Delfico ha orari che non soddisfano gli studenti in sessione".

Pierluigi Marini coordinatore dell'Udu di Teramo fa il punto della situazione che non è affatto incoraggiante. Anzi.