L’ACCESSO AL PORTO DI GIULIANOVA DIVENTA DIGITALE. ENTRA IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO DI CIRCOLAZIONE

Importante rivoluzione del sistema di accesso per gli autoveicoli all’interno dell’area portuale di Giulianova. E’ stato infatti adottato oggi dall’Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova, il Regolamento per l’accesso - la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel porto di Giulianova. Il provvedimento, recepisce le indicazioni contenute nel Piano Regolatore Portuale di Giulianova approvato dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo con verbale n.83/2 nella seduta del 31/01/2023 e sancisce l’avvio di quella che sarà la futura destinazione degli spazi portuali con l’area del molo Nord, oggetto a breve dell’avvio dei lavori per il prolungamento del braccio esterno, riservata alle circolazione di addetti e veicoli diretti alle unità navali commerciali (pesca e traffico) e l’area della banchina di “Marinai d’Italia” a vocazione turistico-diportistica.

Grazie al lavoro di squadra tra l’Ufficio Circondariale marittimo - Guardia costiera di Giulianova, Ente Porto, Comune Di Giulianova e Regione Abruzzo, è stato implementato un nuovo sistema di lettura targhe nei due varchi nord e sud del porto che consentirà la regolamentazione degli accessi all’interno dell’area portuale.

Ma la novità più grande riguarda le procedure per la richiesta dei permessi di accesso in porto che veniva effettuata in modo cartaceo ed aveva validità annuale. Dopo uno studio durato quasi un anno, è stato realizzato un software che consentirà la dematerializzazione del processo di richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di accesso nell’area portuale in modalità digitale. Sarà possibile, collegandosi ad una pagina web, inserire tutte le informazioni relative al soggetto richiedente e la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione.

In questo modo l’autorizzazione verrà rilasciata direttamente per via telematica. E’ stato anche previsto dal nuovo Regolamento un periodo transitorio che consentirà a tutti i titolari di permessi, rilasciati ai sensi del precedente Regolamento, di richiedere l’eventuale rinnovo entro il 31 ottobre 2024, mentre i veicoli indicati nei permessi di accesso rilasciati nel 2024, sono già stati abilitati ad accedere al porto di Giulianova. Le modalità di accesso al porto di Giulianova, contemplate dal precedente Regolamento, cesseranno di efficacia alla data del 01 novembre 2024.

Grande soddisfazione da parte del Comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova, il Tenente di Vascello Alessio Fiorentino, che ringrazia il Comune e la Regione Abruzzo per averci dato fiducia in questo progetto ed all’Ente Porto di Giulianova per il grande lavoro svolto affinché tutto ciò fosse

realizzato. Abbiamo creduto fermamente in questo progetto che consentirà l’avvio di un radicale processo di snellimento dell’azione amministrativa, di dematerializzazione, di informatizzazione ed efficienza del procedimento di rilascio dei permessi, facendo ridurre i tempi per di rilascio e darà la possibilità all’utenza portuale di effettuare istanze di autorizzazione, anche tramite il proprio smartphone, senza doversi recare per forza negli Uffici. Inoltre, il sistema di lettura delle targhe ci permetterà di avere una conoscenza reale dei veicoli che accedono all’interno del porto, grazie all’automatizzazione dei varchi che consentiranno l’apertura delle sbarre di accesso ai soli mezzi autorizzati, senza l’intervento dei nostri operatori.

Per l’Ente Porto queste nuove procedure rispondono ad una richiesta avanzata più volte sia dei diportisti che degli operatori della pesca per la semplificazione nelle procedure di ottenimento del permesso di accesso in porto.

Commenta soddisfatto il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini. Grazie al lavoro congiunto degli Enti coinvolti siamo riusciti a raggiungere la digitalizzazione degli accessi all'area portuale mediante un software dedicato. Con questo sarà garantita una maggior efficienza burocratica - come richiesto dai diportisti ed operatori della pesca - ed inoltre con il nuovo sistema di letture delle targhe dei veicoli autorizzati chiunque potrà godere degli spazi dell'area portuale con maggiore sicurezza.

Un ulteriore passo in avanti per la modernizzazione del porto e la migliore fruibilità dei suoi servizi - dichiara l’ Assessore regionale alle Infrastrutture ed ai Trasporti Umberto D’Annuntiis - la Regione continua ad investire sullo sviluppo del porto di Giulianova, i lavori del molo sud sono in fase conclusiva, a breve partiranno i lavori per il prolungamento del molo nord ed e’ in corso l’iter amministrativo per il completamento dei lavori di adeguamento del porto per un importo di oltre 18 milioni finanziati con FSC 2021/2027.

Link portale piattaforma accessi in porto:

https://permessi.chips-mobile.it:7444/PermessiZTLCittadini_LandingComponent

Link Regolamento per l’accesso - la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel porto di Giulianova:

https://www.guardiacostiera.gov.it/giulianova/Pages/ordinanze.aspx