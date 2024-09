VIDEO/ SICUREZZA, LA MINORANZA: «I TERAMANI HANNO PAURA...IL SINDACO LATITA, INTERVENGA IL PREFETTO

La minoranza al Comune di Teramo chiede l'intervento del Prefetto. L'ordine pubblico in primo piano dopo i recenti fatti di cronaca in piazza Martiri. L'Amministrazione e il Sindaco sono latitanti, "Teramo non è più una città sicura". Conferenza stampa della minoranza al Comune di Teramo dopo l'aggressione in piazza Martiri tra magrebini e teramani. Le famiglie sono spaventate e preoccupate, vivere a Teramo diventa sempre più difficile visto anche il degrado nel quale è caduta la città.