VIDEO/ SICUREZZA, IL PREFETTO: «PIU' TELECAMERE, PIU' LUCE, PIU' CONTROLLI...»

La minoranza chiede l'intervento del Prefetto sulla sicurezza in città ed il Prefetto Fabrizio Stelo risponde. "C'è la massima attenzione per la città di Teramo e la sua provincia con grande impegno da parte di tutte le forze dell'ordine che danno sempre il massimo. Della vicenda dell'aggressione in piazza Martiri tra magribini e teramani, Il Prefetto risponde alle nostre domande e rassicura tutti i cittadini.