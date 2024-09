TELEVISIONE / SUPERJ POTENZIA IL SEGNALE A CAMPLI E IN VAL VIBRATA

Super J estende la sua copertura e da oggi torna visibile in un'area importante della provincia di Teramo precedentemente non servita dal segnale televisivo. Grazie a un importante investimento economico dell'editore Filippo Di Antonio, la società EI Towers ha implementato un nuovo impianto di trasmissione del segnale in località Sant'Onofrio. In questo modo anche nel territorio del comune di Campli, insieme ad altre importanti zone della Val Vibrata, Super J è nuovamente visibile sul canale 16 del digitale terrestre. Nei prossimi giorni saranno eseguiti ulteriori interventi con l'implementazione di un altro impianto che completerà la copertura del segnale in tutte le altre zone della provincia di Teramo al confine con le Marche non ancora raggiunte.