GRATTA E VINCE 500 MILA EURO IN UN BAR DEL TERAMANO

Fine estate fortunata, per un anonimo cliente del bar Juventus di Cologna, che con un gratta e vinci avrebbe vinto 500.000€ . La vincita è stata realizzata con un biglietto “Il Miliardario” il giocatore ha realizzato una vincita di 500.000 euro. In tutto il territorio nazionale il Gratta e Vinci dall’inizio dell’anno, ha distribuito vincite per oltre 6 miliardi di euro e in Abruzzo vincite per oltre 188 milioni di euro.