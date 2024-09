DOPO LE RECENTI AGGRESSIONI IN PIAZZA MARTIRI, STASERA C'E' UN SERVIZIO DI PREVENZIONE SOTTO AL DUOMO

Non uno, non due ma tre mezzi dei carabinieri "presiedono" stasera piazza Martiri. Uno spiegamento di forze esagerato che ha insospettito i teramani che hanno iniziato a chiamarci per capire cosa stesse accadendo in giro. Ed invece nulla di strano, c'è un normale servizio di prevenzione di sicurezza proprio nello stesso posto, in via del Vescovado dove fu aggredito un gruppetto di teramani da un altro gruppo di giovani magrebini, il servizio è stato incrementato dopo i noti fatti di cronaca di qualche sera fa. In giro è stato avvistato pure il sindaco indaffarato a parlare con un barista del centro.