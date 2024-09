LUTTO CITTADINO PER GIANLUCA, DOMANI L'AUTOPSIA, SABATO I FUNERALI

Disposto il lutto cittadino a Isola del Gran Sasso per la morte di Gianluca Merlini, 21 anni. Il ragazzo ha tamponato un pullman della Tua, l'altro ieri sera, intorno alle 20, che stazione alla fermata, lungo la Statale 150, in contrada Zampitto, nei pressi del bar La Quercia a Basciano. La sua famiglia era già stata colpita da un'altra tragedia. Il giovane portava, infatti, il nome dello zio Gianluca, fratello del padre, morto all'età di 15 anni in un incidente stradale: si schiantò contro un camion della nettezza urbana. Indagini in corso per capire cosa sia realmente accaduto, se l'incidente sia stato causato da una distrazione del ragazzo o se abbia avuto un malore. La pm di turno, Monia Di Marco, ha disposto l'autopsia che verrà effettuata domani pomeriggio dall'anatomopatologo Giuseppe Sciarra. Secondo quanto si apprende, il 21enne stava tornando a casa con la sua Fiat Panda dopo aver finito un turno di lavoro all'azienda Cordivari, dove lavorava come operaio. Gianluca era appassionato di boxe e arti marziali, che praticava in una palestra della sua città. Il fine settimana lo trascorreva spesso con il padre, alla ricerca di funghi insieme ai cani che tanto amava.