OGGI L'AUTOPSIA SUL CORPO DELL'AGENTE DI COMMERCIO GIOVANNI CORRADETTI

Oggi è prevista l'autopsia sul corpo di Giovanni Corradetti, l'agente di commercio 57enne di Roseto, investito e ucciso l'altro ieri in A14, in direzione nord, nei pressi di Civitanova Marche, da un Fiat Doblò. L'esame sarà condotto dal medico legale Antonio Tombolini, su incarico del pm Enrico Barbieri, che ieri ha iscritto l'autista del furgone nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale. Poi il corpo sarà restituito alla famiglia per i funerali. Corradetti è stato travolto mentre cambiava una gomma forata nella corsia di emergenza. La notizia della sua morte ha scosso la comunità di Cologna Spiaggia, dove era molto conosciuto e stimato.