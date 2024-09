FARMACIA DEI SERVIZI IN REGIONE ABRUZZO: PARTE LA SPERIMENTAZIONE

Parte sul territorio Regionale e dunque Provinciale la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, la così detta “Farmacia dei Servizi”. A stabilirlo, la Delibera della Regione Abruzzo n. 376 del 26 giugno s.c..

Si tratta di servizi dalla grande valenza socio-sanitaria che verranno effettuati presso le farmacie aderenti e che permetteranno non solo di abbattere le liste d’attesa in alcuni settori, ma anche di andare incontro al cittadino utente che potrà così sottoporsi in maniera del tutto gratuita ai servizi individuati dalla delibera regionale, che ricordiamo essere i seguenti:

- supporto ai malati di BPCO (Bronco-Pneumopatia Cronico Ostruttiva) nella corretta e regolare assunzione dei medicinali,

- erogazione di servizi di telemedicina (ECG, Holter Cardiaco ed Holter pressorio) previa presentazione da parte del cittadino della prescrizioneper gli esami redatta su ricetta rossa SSN o ricetta bianca,

- screening per la prevenzione del tumore del colon retto,

- e somministrazione di vaccini anti-Covid 19.

La sperimentazione cesserà il 31 dicembre 2024 fino ad esaurimenti dei fondi disponibili.

Il Presidente di Federfarma Teramo Dr. Oreste Di Mattei Di Matteo riferisce che “in Regione Abruzzo, hanno aderito alla fase sperimentale ben 396 farmacie di cui 100 della sola provincia di Teramo. Il 90% delle farmacie del nostro territorio, si è dunque dimostrata ancora una volta pronta al cambiamento, sempre più attenta alle esigenze della popolazione.

Già dalla giornata di martedì 3 settembre, le farmacie del Territorio sono dunque operative per l’esecuzione di detti servizi.

Grazie alla capillarità delle farmacie che hanno aderito, si potrà ottenere una sanità sempre più vicina al cittadino erogando servizi di prima necessità soprattutto nelle aree rurali e più interne, servendo in particolare i soggetti più fragili o quelli che hanno difficoltà a raggiungere i centri in cui operano le strutture sanitarie. Un servizio che diventa ancora più efficiente ed efficace e che amplia il concetto di sanità di prossimità.”