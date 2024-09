VIDEO / TEATRO ROMANO - COMINCIA LA FASE DUE, QUELLA DELLA RINASCITA, TRE ANNI PER REALIZZARE UN’IMPRESA “STORICA”

Quella di giovedì 5 settembre, rischia di diventare davvero una data storica nella vicenda culturale della nostra città. Questa mattina, infatti, con la consegna dei lavori di scavo archeologico, ha preso il via per il secondo lotto di completamento dell'intervento di recupero del teatro romano. Un intervento presentato in una conferenza stampa nell'area di cantiere, alla presenza delle autorità regionali e comunali, assieme ai responsabili degli enti che collaborano con il Comune per la realizzazione dell’opera, con la Fondazione Tercas in primo piano Nel corso dell'incontro con gli organi di informazione, sono stati illustrati lo stato dell'arte e quello che sarà un vero e proprio "cantiere parlante", nell'ottica di condividere l'intero percorso con la cittadinanza.