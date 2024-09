DOPO LA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DELLA CGIL, LE MENSE RIAPRIRANNO IL 16 SETTEMBRE, A SCUOLE INIZIATE, ALLORA SI POTEVA FARE?

Le mense scolastiche a Teramo si riapriranno il 16 settembre e non più il 30, come il Comune aveva annunciato. Il passo indietro, imbarazzante, è arrivato dopo che il Sindaco e l'assessore Tulli hanno incontrato una delegazione della Cgil, l'unico sindacato sceso oggi in manifestazione sotto al Comune (dove stavano Cisl e Uil?), presenti anche operatori e mamme.Domani, il Sindaco incontrerà le dirigenti scolastiche per definire l'apertura e conferamare la data del 16. "Non è una battaglia vinta ma è qualcosa, una notizia positiva anche per le lavoratrici", dice il segretario provinciale della Cgil Pancrazio Cordone. Le scuole a Teramo riapriranno a scaglioni: il 10, l'11 e il 16 settembre. Inutile dire che la notizia sarà annunciata in una conferenza stampa convocata dal sindaco per oggi alle 15,15. L'intervista è sempre utile per "lodarsi" da soli, dopo la figuraccia fatta dall'assessora Tulli che passerà alla storia. Una vittoria, questa, tutta di un sindacato: la Cgil.

E.d.C.