TORTORETO GREENDAYS, UN SUCCESSO STRAORDINARIO E ORA... IL GRAN FINALE



Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo l'edizione 2024 di Tortoreto greendays, la kermesse itinerante che ha animato l'estate tortoretana con 13 eventi esperienziali unici, ospitati all'interno delle aziende agricole locali. L'iniziativa, pensata per un pubblico selezionato ed esclusivo, ha registrato un successo straordinario, con il tutto esaurito nella maggior parte degli eventi organizzati. Complessivamente, sono stati ben 614 i partecipanti agli eventi di Tortoreto greendays, con una media di circa 50 partecipanti per evento, testimonianza dell'alto gradimento riscosso dall'iniziativa. Tortoreto greendays ha saputo conquistare il cuore delle famiglie, che hanno rappresentato il target principale dell'iniziativa. Ben 65 bambini fino a 14 anni hanno partecipato agli eventi, testimoniando come l'amore per la natura e le tradizioni locali debba essere trasmesso fin dalla più tenera età. Questo successo si traduce anche in un importante valore economico per il territorio: Tortoreto greendays ha generato un indotto di oltre 10 mila euro, dimostrando come la valorizzazione delle eccellenze agricole possa rappresentare una concreta opportunità di sviluppo.

ESPERIENZE UNICHE ED EMOZIONALI

Tortoreto Greendays ha regalato un'estate di esperienze uniche ed emozionali, ognuna con un'anima originale e coinvolgente. Da Olio Monaco, le magiche serate in uliveto ci hanno incantato con concerti al tramonto e narrazioni di poesie accompagnate dalla musica, mentre il laboratorio del gelato artigianale ci ha svelato come l'olio extra vergine d'oliva possa trasformarsi in un dolce prelibato e salutare. A Terra di Ea, le passeggiate alla scoperta della biodiversità ci hanno svelato l'importanza di ogni singolo elemento all'interno dell'ecosistema. Abbiamo vissuto l'emozione unica di creare il nostro spumante personalizzato nel laboratorio del Metodo Classico e ci siamo immersi nella storia e nella cultura abruzzese attraverso un viaggio sensoriale alla scoperta del Vino Cotto. Infine, Tenuta Terraviva ci ha deliziato con degustazioni al tramonto sulla sua terrazza vista mare, offrendoci un connubio perfetto tra vini pregiati e prodotti locali in un contesto suggestivo. Ogni evento è stato un'occasione per immergersi nella bellezza del territorio, scoprire sapori autentici e condividere momenti speciali, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutti i partecipanti.

UN FORMAT VINCENTE E UN ESEMPIO DI PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO

Il successo di Tortoreto greendays 2024 conferma la validità del format, che ha saputo coniugare l'esperienza diretta con la natura, la scoperta delle tradizioni locali e la promozione di un turismo sostenibile. Inoltre, rappresenta un esempio vincente di partenariato pubblico/privato, dove l'Assessorato all'Agricoltura del Comune di Tortoreto ha coordinato la strategia di marketing e comunicazione, garantendo una coerente promozione degli eventi sotto un unico brand, e ha fornito supporto alle aziende agricole, che a loro volta hanno organizzato le singole esperienze. Questo modello di collaborazione ha permesso di creare una rete sinergica tra le diverse realtà del territorio, veicolando un'immagine unita e orientata al raggiungimento di obiettivi comuni.

SUCCESSO ANCHE ONLINE E INNOVAZIONE NELLA PRENOTAZIONE

L'iniziativa ha ottenuto importanti risultati anche online, grazie a una comunicazione mirata che ha raggiunto il target di turisti interessati a vivere Tortoreto non solo per il mare, ma anche per le sue esperienze autentiche. I profili social su Facebook e Instagram hanno registrato oltre 150.000 accessi in 60 giorni, con quasi mezzo milione di visualizzazioni e circa 15.000 interazioni. Il rapporto accessi/interazioni di circa il 10% testimonia l'altissimo grado di coinvolgimento del pubblico. Inoltre, l'adozione di una piattaforma web semplice e intuitiva per le prenotazioni, ha facilitato e incentivato la partecipazione agli eventi, contribuendo al loro successo.

TORTORETO GREENDAYS NON È FINITO QUI!

Sabato 14 settembre alle 20:30, la suggestiva cornice di Largo Marconi sul lungomare ospiterà l'appuntamento finale: lo show in prima serata "Dalla Terra con Amore". In collaborazione con il GAL Terreverdi Teramane, sarà l'occasione per parlare di ruralità, agricoltura e pratiche sostenibili, portando Tortoreto come esempio virtuoso di queste tematiche che hanno permesso al comune di rinnovare per il settimo anno consecutivo la Bandiera delle Spighe Verdi, l'importante riconoscimento della FEE Italia. Attraverso immagini e video emozionali, ripercorreremo tutto il percorso delle serate di Tortoreto greendays, celebreremo le aziende agricole locali, vere protagoniste della Tortoreto verde, e ci lasceremo coinvolgere da momenti di intrattenimento musicale. Il Sindaco Domenico Piccioni ha dichiarato: "Il successo di Tortoreto greendays 2024 è motivo di grande orgoglio per l'intera comunità. Questa iniziativa ha dimostrato, come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare un impatto positivo sul territorio, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e valorizzando le nostre eccellenze agricole. Questo traguardo è il risultato di un progetto lungimirante, partito ben sette anni fa, quando il vessillo della Bandiera delle Spighe Verdi era pressoché sconosciuto ad altre amministrazioni. Abbiamo creduto in questa visione e proseguito con determinazione, e oggi raccogliamo con soddisfazione i frutti di questo lavoro meticoloso.” L'Assessore all'Agricoltura Francesco Marconi ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti da Tortoreto Greendays. Questa iniziativa dimostra come sia possibile creare un'offerta turistica di qualità, valorizzando il patrimonio agricolo e culturale del nostro territorio, e come la collaborazione tra pubblico e privato, unita a una strategia di comunicazione efficace e all'utilizzo di strumenti digitali innovativi, possa portare a risultati eccellenti. Ringraziamo tutte le aziende agricole che hanno partecipato con entusiasmo e professionalità, e tutti i visitatori che hanno scelto di vivere questa esperienza unica. Vi aspettiamo il 14 settembre per il gran finale!”